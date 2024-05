Das steckt hinter dem Namen von Peter Andres Töchterchen!

Nach wochenlangem Überlegen haben sich Peter Andre (51) und seine Frau Emily MacDonagh endlich auf einen Namen für ihre kleine Tochter einigen können! Bereits Anfang April durften der Musiker und die Ärztin ihren Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen – doch erst jetzt entschieden sie sich für den Namen Arabella Rose Andréa. Hinter dem zweiten Namen ihrer kleinen Tochter verbirgt sich eine niedliche Verbindung zu ihrer großen Schwester Millie. Denn die Zehnjährige trug in den ersten Wochen ihres Lebens ebenfalls den Namen Rose. Später entschieden sich die Eltern jedoch dagegen, da er "nicht zu ihr passte", wie Peter gegenüber OK! verriet.

Erst vor wenigen Stunden teilte Emily die Neuigkeiten mit ihren Followern im Netz. Unter ein paar süßen Schnappschüssen ihrer neugeborenen Tochter auf Instagram verkündete sie: "Es hat eine Weile gedauert, aber nach reiflicher Überlegung haben wir uns endlich entschieden: Arabella Rose Andréa." Der Name kommt bei den Fans offenbar gut an: Unter dem Beitrag überschlagen sich die positiven Resonanzen zum Namen der Kleinen. "Das Warten hat sich gelohnt. Was für ein schöner Name", kommentiert ein Fan des Paares voller Begeisterung.

Mit Arabellas Geburt erblickte bereits der dritte gemeinsame Nachwuchs des Paares das Licht der Welt. Im Jahr 2014 durften Peter und Emily ihre allererste gemeinsame Tochter Amelia willkommen heißen. Nur zwei Jahre später vergrößerte sich die kleine Familie mit der Geburt des kleinen Theos erneut. Neben den drei gemeinsamen Kindern hat Peter noch zwei weitere Kinder aus seiner früheren Ehe mit Katie Price (45). Mit der Reality-TV-Bekanntheit teilt er Sohn Junior (18) sowie die 16-jährige Princess.

Peter Andre und Emily MacDonagh, 2023

Peter Andre, Sänger

