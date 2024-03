Jennifer Aniston und Sandra Bullock genießen Beauty-Date!

Jennifer Aniston (55), Sandra Bullock (59) und die Ehefrau von Jason Bateman (55), Amanda Anka, sorgten am Mittwoch für Aufsehen: Die drei Freundinnen verließen gemeinsam ein bekanntes Zentrum für Schönheitschirurgie in Connecticut. Paparazzi erwischten die Schauspielerinnen in der Nähe der Klinik The Retreat At Split Rock in Greenwich – eine exklusive Einrichtung, die sich auf Gesichtsoperationen spezialisiert hat. Die Bilder liegen Daily Mail vor. Unter anderem bietet das Zentrum obere und untere Gesichtsstraffungen sowie Augenbrauen- und Augenlidkorrekturen an. Die Hollywoodstars, die sich in normaler Alltagskleidung unauffällig verhielten, geben Rätsel auf, was der Grund ihres Besuches war.

Das Zentrum, aus dem sie kamen, wird von Dr. Neil A. Gordon geleitet – einem Spezialisten für Gesichtsverjüngung und Nasenkorrekturen. Neben chirurgischen Eingriffen bietet die Klinik auch Injektionen wie Botox und Kybella an. Das Treffen der drei Damen in der Klinik wirft Fragen auf, zumal keine der drei bisher Eingriffe dieser Art öffentlich zugegeben hat. Ihre gemeinsame Anwesenheit in einem solch hochkarätigen Schönheitszentrum könnte jedoch durchaus auf eine gemeinsame Entscheidung für ein wenig Beauty-Nachhilfe hindeuten. Vor allem auch die Wahl ihrer Kleidung könnte ein Indiz sein. Die Damen hatten sich für einen legeren Auftritt entschieden, wobei Jennifer mit einem weiten, schwarzen Hut ihr Gesicht verdeckte. Sandra versteckte ihre Augen unter einer großen Sonnenbrille und war in Schwarz gekleidet.

Während ihrer Karrieren haben sowohl Jennifer als auch Sandra sich zu Themen rund um Schönheit und das Älterwerden geäußert. Die Friends-Darstellerin hat beispielsweise 2015 erklärt, sie sei kein Fan von Injektionen und finde, dass kosmetische Eingriffe an ihr lächerlich aussehen würden. Sandra wiederum sah sich 2018 mit Spekulationen konfrontiert, nachdem sie mit einem geschwollenen Gesicht erschienen war, schob dies jedoch auf Allergien. Amanda meldete sich bisher noch nicht zu Beauty-OPs. Jedoch steht die Frau von Jason Bateman auch weniger im Rampenlicht als ihre beiden Freundinnen.

Vielleicht genossen sie aber auch nur einen Spa-Tag. Wohl eine willkommene Auszeit für die drei ziemlich beschäftigten Frauen. Vor allem die The Blind Side-Darstellerin hat eine schwere Zeit hinter sich. Im August trauerte die Welt um Bryan Randall, Sandras langjährigen Partner, dessen Tod nicht nur für sie, sondern auch für viele, die das Paar bewunderten, ein tiefgreifender Verlust war. "Mit großer Traurigkeit teilen wir mit, dass Bryan am 5. August nach einem dreijährigen Kampf gegen ALS friedlich verstorben ist", verkündete seine Familie in einem berührenden Statement gegenüber People. Diesen Kampf führten Bryan und seine Liebsten hinter verschlossenen Türen. "Wir, die wir uns um ihn kümmerten, taten unser Bestes, um seine Bitte zu erfüllen", so die Familie weiter. Auch Sandra spielte eine große Rolle in den letzten Jahren seines Lebens. Sie soll sich laut Insidern liebevoll um den Fotografen gekümmert haben.

Bis heute hat sich die 59-Jährige noch nicht öffentlich zum Tod ihres Liebsten geäußert. Generell hält Sandra ihr Privatleben weitestgehend aus dem Rampenlicht heraus. Nur hin und wieder entdecken Paparazzi die TV-Bekanntheit mit ihren Kindern bei ihren alltäglichen Ausflügen. So beispielsweise im November 2023: Wenige Monate nach Bryans Tod wurde sie lächelnd mit ihrer Tochter Laila gesichtet. Ihr Nachwuchs scheint ein großer Halt für sie gewesen zu sein.

Xavier Collin/Image Press Agency Jennifer Aniston, Schauspielerin

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Aniston im März 2023

Getty Images Sandra Bullock, Schauspielerin

