Das hat Selena Gomez aus ihrer Social-Media-Pause gelernt

Selena Gomez (31) zog sich in den vergangenen Jahren von Social Media zurück. Zwar postet sie mittlerweile wieder häufiger auf ihren Profilen im Netz, doch sie legt dennoch hin und wieder eine Pause ein. Jetzt offenbart die Sängerin gegenüber Time, dass ihre Instagram-Pause "das lohnendste Geschenk" gewesen sei, das sie sich "selbst gemacht hat". Sie habe realisiert, dass das, was im Internet präsentiert wird, zwar "wunderbar" aussehen mag, jedoch nicht der Wahrheit entspreche. Unter anderem sei sie während ihrer Pausen präsenter und glücklicher gewesen. Sie behauptet, dass echte Interaktionen "viel menschlicher" seien, als lediglich Beiträge auf Social Media zu verfolgen.

"Ich habe mir vier Jahre lang eine Auszeit von Instagram genommen und mein Team in dieser Zeit für mich posten lassen", erinnert sie sich in dem Gespräch und fügt hinzu: "Ich hatte das Gefühl, dass das das schönste Geschenk war, das ich mir selbst machen konnte." Insgesamt ist die 31-Jährige darauf bedacht, dass Social Media nicht mehr so viel Raum in ihrem Alltag einnimmt. "Ich achte nicht mehr so sehr darauf. Ich mache nur hin und wieder etwas", erzählt der einstige Disney-Star. Außerdem möchte sie nun anders mit ihrer Online-Präsenz umgehen. "Ich werde ein bisschen frech und will die Menschen, die ich liebe, verteidigen", gibt sie zu.

Anfang dieses Jahres kündigte die Schauspielerin an, dass sie eine Pause von Instagram einlegen wolle. Dies machte sie durch ein Video auf der Social-Media-Plattform öffentlich, in dem ihr Freund Benny Blanco (36) mit zwei Kindern spielt. In einem Text, den sie darunter einfügte, schrieb sie: "Ich bin für eine Weile aus den sozialen Netzwerken raus. Ich konzentriere mich auf das, was wirklich wichtig ist." Wenig später meldete sich Selena jedoch mit einem neuen Beitrag zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / selenagomez Selena Gomez posiert in ihrer Instagram-Story, März 2024

Anzeige Anzeige

Lumeimages / MEGA Selena Gomez bei den Golden Globes 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr nachvollziehen, wieso Selena eine Pause von Social Media gemacht hat? Ja, auf jeden Fall! Nein, ich kann es nicht nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de