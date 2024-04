Courteney und Jennifer sind nach Ehe-Aus für Isla Fisher da!

Isla Fisher (48) kann während der schweren Scheidungsphase, in der sie noch immer steckt, voll und ganz auf die Unterstützung ihrer Freunde zählen – vor allem auf die Friends-Stars Jennifer Aniston (55) und Courteney Cox (59). Die beiden Schauspielerinnen haben der Noch-Ehefrau von Sacha Baron Cohen (52) schon im vergangenen Jahr zur Seite gestanden, denn ihnen habe Isla als Erstes ihre Bedenken bezüglich der Ehe anvertraut, wie ein Insider gegenüber Closer verrät. "Sie gab zu, wie unglücklich sie war und bat sie um Rat und Unterstützung, in einer Zeit, in der sie am Tiefpunkt war, kurz nachdem sie ihren geliebten Vater verloren hatte." Als zwei ihrer "ältesten und besten Freunde" halfen sie der "Shopaholic – die Schnäppchenjägerin"-Bekanntheit durch diesen "sehr schmerzhaften Prozess" der Scheidung.

Als wahre Freunde haben Jennifer und Courteney der 48-Jährigen versichert, dass sie mit der Trennung von ihrem langjährigen Ehegatten die richtige Entscheidung getroffen habe. "Sie führten sie durch ihre tiefsten Momente und verhalfen ihr vorsichtig zu der schmerzhaften Erkenntnis, dass es das Beste war, die Beziehung zu beenden", erklärt die Quelle im Interview. Scheinbar hatte Isla auch den Gedanken, trotz aller Probleme weiter an der Ehe festzuhalten und "nur zum Wohle ihrer Kinder unglücklich zu sein".

Dass Isla und der Borat-Star ihre Ehe beendet haben, wurde erst vor wenigen Tagen bekannt – obwohl sie insgeheim bereits seit dem vergangenen Jahr kein Paar mehr sind. "Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden", lautete das Trennungsstatement auf Instagram. Wie ein Insider verriet, habe die Beauty schon seit langer Zeit gewusst, dass ihre Ehe kurz vor dem Aus stand. Deswegen hat Isla "nach einigen schwierigen Gesprächen mit Sacha die Entscheidung getroffen, einen Scheidungsanwalt zu konsultieren. Das war im Frühsommer 2022", erklärte der Informant weiter.

Getty Images Isla Fisher, Juni 2022

Getty Images Isla Fisher und Sacha Baron Cohen bei einer Netflix-Party 2020

