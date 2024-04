"Friends"-Jubiläum: Cast plant Andenken an Matthew Perry (†)

Der Friends-Cast plant wohl etwas ganz Besonderes! Am 06. Mai dieses Jahres feiert das Finale der beliebten Serie sein 20. Jubiläum. Obwohl das eigentlich ein Grund zur Freude ist, verbinden Jennifer Aniston (55), Courteney Cox (59), Lisa Kudrow (60), David Schwimmer (57) und Matt LeBlanc (56) dieses Ereignis vermutlich auch mit dem Verlust ihres Kollegen Matthew Perry (✝54), der im vergangenen Jahr unerwartet verstorben ist. Ein Insider vermutet nun gegenüber Us Weekly, dass die Darsteller an diesem Tag ihres Freundes gedenken wollen: "Die ehemaligen Co-Stars überlegen, wie sie den bevorstehenden 20. Jahrestag des Finales angemessen feiern können. Sie werden ganz sicher auf irgendeine Weise daran erinnern."

Die Quelle vermutet, dass die Darsteller wahrscheinlich etwas in den sozialen Medien posten werden. Aber auch eine Reunion sei laut ihr nicht ganz ausgeschlossen. "Die Aussicht auf ein Wiedersehen oder eine offizielle Zusammenkunft ohne Matthew ist bittersüß. Es wird eine große Lücke geben", erklärt sie weiter und fügt hinzu: "[Aber] sie wissen, dass Matthew gewollt hätte, dass sie weitermachen und die Show feiern. Das ist also sehr wichtig für sie, wenn sie nach vorne blicken." Generell stehen die Serienstars in engem Kontakt miteinander. "Sie unterhalten sich sowohl in Gruppenchats als auch unter vier Augen. Jen und Courteney sind in ständigem Kontakt und auch Lisa stehen sie sehr nahe", plaudert der Informant weiter aus.

Matthew wurde im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren tot in seinem Whirlpool gefunden. Der Schauspieler, der vor allem für seine Rolle als charmanter Spaßvogel Chandler Bing bekannt geworden war, hatte vor seinem Tod jahrelang mit Suchtproblemen zu kämpfen. Mitte Dezember wurde seine Todesursache veröffentlicht: Aus dem toxikologischen Bericht, der TMZ damals vorlag, ging hervor, dass Matthew an den "akuten Auswirkungen von Ketamin" gestorben sei. Dabei handelt es sich um eine Droge, die bei Depressionen und Angstzuständen verwendet wird.

Getty Images Szene aus der US-Serie "Friends"

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

