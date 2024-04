Lauren Graham emotional: So süß beschenkte Matthew Perry sie

Lauren Graham (57) gedenkt ihres guten Freundes Matthew Perry (✝54). Bei einem Presse-Event für ihr Buch "Have I Told You This Already?" sprach die Schauspielerin jetzt über ihren verstorbenen Bekannten. Laut Hello! verriet sie dem Publikum, was der Friends-Star ihr zu ihrem letzten gemeinsamen Geburtstag geschenkt habe: ein Pickleball-Set. "Er steht auf Tennis und Pickleball, mit einer Karte, auf der stand: 'Sei älter'", erinnerte sie sich, woraufhin das Publikum in Lachen ausbrach. Matthew sei immer ein Teil ihres Lebens gewesen, erklärte sie zudem.

Über die Jahre sei ihr Kontakt zwar immer wieder abgebrochen – dennoch sei Matthew ein "Freund und eine Konstante" gewesen. Matthews Tod sei für sie noch immer schwer zu begreifen. Schon kurz nach der furchtbaren Nachricht hatte sich Lauren zu Wort gemeldet. Im Interview mit CBS Mornings teilte der Gilmore Girls-Star ganz emotional seine Gefühle mit: "Ich stehe immer noch unter Schock. Es ist einfach ein wirklich tragischer Verlust."

Der Schauspieler starb im Oktober 2023 überraschend. Man fand ihn leblos im Whirlpool seines Hauses – anschließend konnte nur noch sein Tod festgestellt werden. Dem toxikologischen Bericht zufolge war Matthew an den "akuten Auswirkungen von Ketamin" gestorben. Die Ermittlungen sind bereits abgeschlossen.

Getty Images Lauren Graham, Schauspielerin

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

