Beste Freunde: Jennifer und Courteney Cox gehen zusammen aus

Jennifer Aniston (55) und Courteney Cox (59) kennen sich schon seit Ewigkeiten und sind immer noch befreundet! Das beweisen die zwei Schauspielerinnen immer wieder. So auch jetzt – Jen und Courteney wurden bei einem gemeinsamen Abendessen mit Freunden gesichtet. Sie kamen gerade aus dem Funke Restaurant in Beverly Hills, als sie von Paparazzi erwischt wurden. Dabei waren sie schick gekleidet: Jennifer trug ein langes schwarzes Kleid und hohe Schuhe, während Courteney sich in einem weißen Anzug präsentierte.

Jennifer und Courteney lernten sich in den 90er-Jahren am Set der Kultserie Friends kennen. Dort spielten sie die besten Freundinnen Rachel Green und Monica Geller und sind seitdem unzertrennlich. Zu ihrem 55. Geburtstag im vergangenen Februar gratulierte Courteney ihrer langjährigen Freundin mit einem süßen Instagram-Post. Sie teilte ein paar Fotos sowie eine ihrer Lieblingsszenen aus "Friends", die Jen und ihren Co-Star Matthew Perry (✝54) als Chandler Bing zeigt. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Geburtstag, meine süße Jenny Louise. Ich weiß auch nicht, warum ich sie so nenne, aber auf jeden Fall liebe ich dich."

Jen und Courteney zeigen aber nicht nur, wie eng ihre eigene Freundschaft ist, sondern auch, dass sie ihren anderen Freunden gemeinsam zur Seite stehen. Derzeit kann Isla Fisher (48) auf die Unterstützung der beiden zählen. Die "Shopaholic – die Schnäppchenjägerin"-Bekanntheit lässt sich nämlich von ihrem Ehemann Sacha Baron Cohen (52) scheiden. Schon im vergangenen Jahr traute sie den "Friends"-Stars ihre Bedenken bezüglich der Ehe an. "Sie gab zu, wie unglücklich sie war und bat sie um Rat und Unterstützung, in einer Zeit, in der sie am Tiefpunkt war, kurz nachdem sie ihren geliebten Vater verloren hatte", verriet ein Insider gegenüber Closer.

Getty Images Jennifer Aniston und Courteney Cox

Getty Images Schauspielerin Isla Fisher bei den Oscars 2021

