Zwei Wochen später: Gil Ofarim hat Strafe noch nicht gezahlt

Will Gil Ofarim (41) die Sache nicht schnell zu Ende bringen? Vor zwei Wochen machte der Sänger im Prozess um seine Antisemitismusvorwürfe ein schockierendes Geständnis – er hatte sich die ganze Situation nur ausgedacht. Beide Seiten einigten sich daraufhin auf einen Vergleich: Der Musiker muss 10.000 Euro Strafe zahlen. Das Geld soll an die Jüdische Gemeinde zu Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannsee-Konferenz fließen. Doch bisher hat Gil noch gar nicht gezahlt!

"Die Erfüllung der Auflage hat er bislang nicht angezeigt beziehungsweise nachgewiesen", erklärt ein Sprecher des Landgerichts Focus Online. Damit verstößt Gil aber nicht gegen die gerichtliche Vorgabe – für die Überweisung der Summe hat er nämlich sechs Monate Zeit. Erst wenn diese Frist verstrichen ist, "ist das Verfahren anschließend wieder aufzunehmen und das Strafverfahren müsste nochmals von Beginn an durchgeführt werden". Falls der 41-Jährige doch noch pünktlich zahlt, wird das Verfahren endgültig eingestellt.

Gil hatte sich im Oktober 2021 mit einem Video an die Öffentlichkeit gewandt, in dem er einem Leipziger Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorgeworfen hatte. Er behauptete, dass ihm der Manager empfohlen habe, seine Kette mit Davidstern-Anhänger zu verstecken, wenn er einchecken wolle. Schon kurz darauf waren Zweifel an der Aussage des Sängers aufgekommen. "Die Vorwürfe treffen zu. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Es tut mir leid", gestand Gil schließlich im Gerichtssaal.

Anzeige

Getty Images Gil Ofarim beim Fotocall für "Let's Dance"

Anzeige

ActionPress Gil Ofarim, Musiker

Anzeige

Getty Images Gil Ofarim, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de