Opferrolle? Gil Ofarim zeigte bei seinem Comeback keine Reue

Gil Ofarim (42) feierte am Donnerstagabend in Bochum ein emotionales Comeback auf der Bühne. Im Klub Matrix präsentierte der Sänger, der durch den Antisemitismus-Skandal der vergangenen Jahre stark in die Kritik geraten war, vor rund 200 Fans eine Mischung aus alten und neuen Songs. Zwischendurch wandte er sich auch immer wieder an seine Unterstützer – zeigte für seine Vergangenheit allerdings keine Reue. "Man will nur aus diesem Albtraum aufwachen", klagte Gil stattdessen, wie Bild ihn zitiert. Weiter erklärte er auf der Bühne: "In Zeiten wie diesen wird alles in die Waagschale gelegt."

In Bochum verlor Gil über seinen Davidstern-Skandal kein Wort. Stattdessen bedankte er sich bei seinen Anhängern und zeigte sich kämpferisch: "Man kann Sachen, die geschehen sind, nicht verändern, aber ich bin immer noch hier." Seine Fans feierten ihren Star an dem Abend, dessen Musik und Worte sie sichtlich bewegten. Vor der Location wartete vorsichtshalber ein Polizeiaufgebot – es blieb aber bis zum Schluss alles friedlich. Im Vorfeld gab es heftige Kritik zu Gils Comeback, auch an dem Veranstalter der Konzerte. Dirk Zimmer verteidigte sich aber gegenüber t-online: "Jeder hat in seinem Leben schon einmal gelogen und eine zweite Chance verdient."

Im Oktober 2021 sorgte Gil für einen heftigen Skandal: Damals warf er einem Hotelmanager vor, wegen seiner Davidstern-Kette antisemitisch beleidigt worden zu sein. Später vor Gericht gab der heute 42-Jährige allerdings zu, sich alles nur ausgedacht zu haben. "Ich habe die Schuld auf mich genommen, um dem ein Ende zu setzen. Ich war nicht mehr fähig, weiterzumachen, weder mental noch… Es ging nicht mehr, ich konnte nicht mehr", erklärte er gegenüber RTL vor wenigen Tagen, nachdem er fast drei Jahre dazu geschwiegen hatte.

Bieber, Tamara/ Action Press Gil Ofarim 2019 in Berlin

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim vor Gericht in Leipzig, November 2023