Heftige Kritik: Veranstalter verteidigt Gil Ofarims Auftritt

Gil Ofarim (42) feiert sein Bühnen-Comeback: Nach langer Pause soll der Musiker am Donnerstagabend in der Bochumer Matrix sein erstes Konzert seit fast drei Jahren geben. Der Auftritt markiert einen Neuanfang für den Sänger, der zuletzt mit einem Antisemitismus-Skandal für viele Negativschlagzeilen sorgte: Der Künstler hatte 2021 behauptet, in einem Leipziger Hotel antisemitisch beleidigt worden zu sein, ein Vorwurf, den er später als Lüge gestand und der rechtliche Konsequenzen nach sich zog. Nun präsentiert Gil nicht nur seine neue Single "Korrektur der Zeit", sondern auch bekannte Songs aus seiner Karriere – doch die Rückkehr auf die Bühne sorgt im Netz für viel Kritik.

Viele User machen unter anderem auf Instagram ihrem Ärger Luft. "Dass er noch eine Plattform bekommt. Unfassbar", heißt es in einem der zahlreichen Kommentare unter seinem Post zur Konzertankündigung. Ein anderer Nutzer schreibt: "An alle Fans: Überlegt euch mal ganz genau, ob ihr eine Person unterstützen wollt, die keinerlei Probleme damit hat, ein Menschenleben zu zerstören." Veranstalter Dirk Zimmer verteidigt den Auftritt: "Jeder hat in seinem Leben schon einmal gelogen und eine zweite Chance verdient", sagt er in einem Interview mit t-online. Auch wenn die Kritik im Netz laut ist, betont er, dass ihm persönlich noch keine Beschwerden zugetragen worden seien.

Gil, der mit seinem Song einen Neuanfang wagen möchte, ist sich der vielen kritischen Stimmen scheinbar bewusst und beugt einer möglichen Gefahrenlage mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen vor. "Ein Sicherheitsdienst wird vor Ort sein, zudem gibt es Absprachen mit der Polizei", bestätigte sein Manager Marcel Pieofke im Gespräch mit Focus Anfang März.

Instagram / gilofarim Gil Ofarim, Sänger

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim in Leipzig, November 2023