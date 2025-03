Gil Ofarim bringt ersten Song seit Davidstern-Skandal heraus

Gil Ofarim (42) wagt mit seiner neuen Single "Korrektur der Zeit" einen musikalischen Neustart. Auf seinen Social-Media-Kanälen, darunter Instagram, veröffentlichte der Musiker ein kurzes Snippet des Songs, in dessen Video er in Lederjacke am Strand entlangläuft, während er den Sand durch seine Hände rinnen lässt – eine Metapher, die im Text des Liedes aufgegriffen wird: "Die Zeit läuft davon, wie Wellen und Wind / Und jeder Moment verfliegt, wie Sandkörner blind." Egal ob Instagram oder Facebook, die Kommentatoren sind entweder restlos begeistert oder üben scharfe Kritik.

Zu seinem veröffentlichten Song-Snippet schrieb Gil, Sohn des Schlagerstars Abi Ofarim (✝80), schlicht "out now", dazu einen Hinweis auf die bevorstehende Videopremiere auf YouTube. Seine Fans wünschen dem Sänger unter seinem Post einen "Happy Release Day". Eine Userin schreibt: "Der Song ist mega." Andere erklären: "Ja, einfach der Wahnsinn. Liebe es!" oder "Das Lied ist direkt in meiner Playlist gelandet". Zwischen den positiven Kommentaren kommen immer wieder auch kritische Stimmen zu Wort. So fragt jemand: "So wenig Kritik - löscht er etwa negative Kommentare?" Ein anderer nimmt Bezug auf den Titel des Songs "Korrektur der Zeit" und schreibt: "Korrigier mal besser deinen Charakter, mimimi-Maestro!"

Noch immer hat Gil mit den Nachwirkungen der sogenannten "Davidstern-Affäre" zu kämpfen. Im November 2023 hatte er vor Gericht eingeräumt, die in einem 2021 viral gegangenen Video erhobenen antisemitischen Vorwürfe gegen einen Hotelmitarbeiter erfunden zu haben. Die im Rahmen eines Interviews von ihm als "die schlimmste Zeit meines Lebens" bezeichnete Phase brachte ihm nicht nur großes öffentliches Misstrauen, sondern auch rechtliche Konsequenzen ein. Nach seinem Eingeständnis vor Gericht entschuldigte sich Gil bei dem Hotelangestellten und leistete eine Geldzahlung an karitative Einrichtungen.

