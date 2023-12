"The Beach Boys"-Star Jeffrey Foskett stirbt mit 67 Jahren

Große Trauer um Jeffrey Foskett (✝67). Der Kalifornier begann bereits im Alter von acht Jahren, Gitarre zu spielen. Bis zu seinem Highschool-Abschluss wirkte er in verschiedenen Bands mit. 1980 hatte er dann ein Angebot von The Beach Boys erhalten. Erst sollte er nur vorübergehend für den Gitarristen Carl Wilson einspringen – später wurde er zu einem festen Mitglied der Gruppe. In den vergangenen Jahren war es jedoch etwas ruhiger um Jeffrey geworden. Nun ist er im Alter von 67 Jahren gestorben.

Das verkündete Jeffreys Bandkollege Brian Wilson auf Facebook. "Jeff war immer für mich da, wenn wir auf Tournee waren und wir hätten es ohne ihn nicht geschafft. Jeff war einer der talentiertesten Jungs, die ich je kannte", heißt es in seinem Statement. Er sei ein großartiger Gitarrist gewesen und habe wunderbar singen können. Zudem betont der Sänger: "Liebe und Gnade für Jeffs Familie und Freunde. Wir werden ihn immer in Erinnerung behalten."

Bei Jeffrey war Schilddrüsenkrebs diagnostiziert worden. Im März dieses Jahres hatte er seinen Fans auf Instagram noch ein ziemlich positiv klingendes Gesundheitsupdate gegeben. In einem Video nach seiner zweiten Bestrahlung zeigte er sich dankbar und schrieb: "Ich bin eines von Gottes wandelnden Wundern."

Instagram / jeffreyfoskett Jeffrey Foskett im Krankenhaus

Getty Images Jeffrey Foskett und Bruce Johnston im Mai 2016 in Washington, D.C.

Instagram / jeffreyfoskett Mike Love und Jeffrey Foskett, "The Beach Boys"-Mitglieder

