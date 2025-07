Melinda Gates erinnert sich an Ende ihrer Ehe mit Bill Gates

Melinda Gates (60) hat offen über den Wendepunkt in ihrer Ehe mit Bill Gates (69) gesprochen. In einem Interview im Podcast "How to Fail" mit Elizabeth Day erzählte sie, dass sie den Moment, als das Ende ihrer Ehe unausweichlich wurde, "in ihrer Seele" gespürt habe. Zuvor habe sie immer wieder Warnsignale ignoriert, die ihr zeigten, dass etwas in der Beziehung nicht stimmte. "Es ist wirklich schwer, wenn man eine Ehe sehr ernst nimmt und Kinder im Spiel sind", erklärte sie. Melinda Gates und Bill Gates heirateten 1994 und bekamen drei gemeinsame Kinder – Jennifer, Rory und Phoebe. 2021 entschieden sie sich schließlich, getrennte Wege zu gehen.

Melinda sprach auch über die Herausforderungen, die mit der Trennung einhergingen, besonders angesichts ihrer Arbeit in der gemeinsam gegründeten Bill & Melinda Gates Foundation. Sie betonte, dass sie lange an die gemeinsame Grundlage geglaubt habe, die sie und Bill gemeinsam aufgebaut hatten. Letztendlich führte jedoch ein Mangel an Vertrauen und Bill Gates' öffentlich bestätigte Untreue zur unumgänglichen Entscheidung, die Ehe aufzulösen. In vergangenen Interviews und ihrem Buch "The Next Day" erwähnte Melinda, dass Alpträume ihr Unbewusstes dazu drängten, sich den Problemen in ihrer Beziehung zu stellen. "Ohne Vertrauen kann es keine Intimität geben, und ich wusste, dass ich gehen musste", erzählte sie.

Heute hat Melinda ihr Leben neu geordnet und ist mit dem Tech-Unternehmer Philip Vaughn liiert, während Bill eine Beziehung mit Paula Hurd eingegangen ist. Trotz der Trennung betont Melinda immer wieder ihre Wertschätzung für die Jahre, die sie als Paar miteinander verbracht haben und die drei Kinder, die sie gemeinsam großgezogen haben. Die beiden bleiben auch nach der Scheidung weiterhin als Partner in ihrer philanthropischen Stiftung aktiv. In öffentlichen Statements hat Melinda mehrfach betont, wie wichtig es sei, auf seine Intuition zu hören, auch wenn dies zu schmerzhaften und schwierigen Entscheidungen führe.

Getty Images Melinda Gates, September 2023

Getty Images Melinda Gates und Bill Gates, im September 2015

Getty Images Melinda Gates, Geschäftsfrau