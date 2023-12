Brasilianische Influencerin Sofia (19) stirbt nach Not-OP

Traurige Neuigkeiten von Maria Sofia Valim. Die Influencerin hat im Netz eine breite Gefolgschaft: Über 100.000 Follower hat die Brasilianerin auf Instagram, auf TikTok sind es sogar noch mehr. Über 17,5 Millionen Likes bekam sie auf der Video-Plattform schon. Sie teilte Fashion- und Lifestyle-Content. Nun machen aber traurige Neuigkeiten die Runde: Sofia ist im Alter von nur 19 Jahren verstorben.

Das gibt ihr Vater auf Instagram bekannt. Sofia habe bei einer Not-OP eine Lebertransplantation bekommen, doch den Eingriff tragischerweise nicht überlebt. "Mit tiefem Schmerz und großer Trauer informiere ich alle über den Tod meiner geliebten Tochter Sofia. Leider hat ihr Körper nicht überlebt. Ich danke allen für die Gebete und die Zuneigung, die mir und meiner Familie in diesem Moment des großen Leids gewidmet wurden", schreibt Sofias Vater die traurigen Worte.

Unter ihren letzten Posts auf ihrem TikTok-Profil drücken einige Fans ihre Trauer über Sofias Tod aus. "Ich bin so traurig. Es ist so seltsam, jetzt die Videos von ihr zu sehen. Ich bin ihr lange gefolgt und hatte das Gefühl, ihr so nahe zu stehen" oder "Ich stehe so unter Schock", kommentieren etwa zwei Follower. Andere können noch gar nicht glauben, dass sie nicht mehr da sei und warum sie plötzlich eine Lebertransplantation gebraucht habe.

