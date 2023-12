Brasilianischer Sänger kollabiert auf der Bühne und stirbt

Pedro Henrique war in Brasilien ein gefeierter Star. Vor allem mit seinem Gospelgesang zog er immer Tausende Fans zu seinen Konzerten. Auch privat lief alles prima für den 30-Jährigen. Neben einer Frau hat er auch eine kleine Tochter. Doch die müssen nun mit einer schweren Tragödie klarkommen: Pedro ist nun bei einem Konzert zusammengebrochen und noch auf der Bühne verstorben!

Wie unter anderem Daily Mail berichtet, ist der Sänger am Mittwoch während eines Konzertes in Feira de Santana kollabiert. Aufnahmen zeigen, wie der Musiker seinen Song "Vai Ser Tão Lindo" anstimmt und nur kurz darauf in sich zusammensackt. In dem nahegelegenen Krankenhaus konnten Ärzte nur noch den Tod des Familienvaters feststellen.

Via Instagram äußert sich bereits sein Musiklabel zu dem Vorfall. Demnach sei Pedro an einem schweren Herzinfarkt gestorben. "Dies sind sehr schwierige Situationen im Leben, für die wir keine Erklärung haben. Wir müssen nur verstehen, dass der Wille Gottes überwiegt", heißt es in dem Statement. Pedro sei ein fröhlicher junger Mann und ein Freund für alle gewesen.

Pedro Henrique mit seiner Partnerin

Pedro Henrique, Sänger

Pedro Henrique mit seiner Partnerin

