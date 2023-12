Broadway-Regisseur Michael Blakemore verstirbt mit 95 Jahren

Traurige Nachrichten aus der Theaterwelt! 1966 gab Michael Blakemore sein Regiedebüt, doch schon ein Jahr später gelang ihm mit der Produktion des Dramas "A Day in the Death of Joe Egg" der internationale Durchbruch. Daraufhin feierte der Regisseur zahlreiche Projekte am Broadway und im West End Theatre und arbeitete unter anderem mit dem Dramatiker Michael Frayn zusammen. Doch nun machen traurige News die Runde: Michael ist verstorben.

Wie Deadline berichtet, teilt das jetzt die in London ansässige Literatur- und Talentagentur United Agents mit. Demnach starb Michael am 10. Dezember nach kurzer Krankheit. Er wurde 95 Jahre alt. Michael hinterlässt seine Frau Tanya McCallin, seine Kinder Conrad, Beatie und Clemmie sowie drei Enkelkinder.

Als erster und bis heute einziger Regisseur gewann Michael den Tony-Award gleich zweimal in einem Jahr: Im Jahr 2000 wurde er für das Theaterstück "Copenhagen" mit dem Preis ausgezeichnet, kurz darauf erhielt er den Tony-Award für das Musical "Kiss Me, Kate".

Anzeige

Aubrey Reuben / Avalon Michael Blakemore 2007

Anzeige

Getty Images Tony-Award-Gewinner Michael Blakemore

Anzeige

Getty Images Schauspieler Michael Blakemore 1971

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de