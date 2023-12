Neue Bleibe: Bushido und Anna-Maria ziehen schon wieder um

Bushido (45) und seine Anna-Maria Ferchichi (42) brechen ihre Zelte schon wieder ab. 2022 hatten der Rapper und seine Familie Deutschland hinter sich gelassen, um sich in der Wüstenmetropole Dubai niederzulassen. Lange dauerte es nicht, bis die beiden erneut umziehen mussten – eine Baustelle wurde für sie zum Albtraum. Nun ziehen Bushido und Anna-Maria erneut weiter in eine neue Bleibe.

Der Auslöser für die recht spontanen Umzugspläne sei ein Restaurantbesuch in dem Viertel Dubai Hills gewesen, erzählt das Paar in seinem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi". Während sie eigentlich nur schnell etwas essen wollten, beeindruckte dieser Teil der Stadt die beiden nicht nur mit seiner zentralen Lage. "Die ganze Umgebung und die Atmosphäre, das war einfach so schön und wir haben uns so wohlgefühlt", findet der Musiker. Für seine Frau war die Sache direkt klar: Sie ging noch am selben Abend auf Häusersuche und machte für den nächsten Tag direkt die erste Besichtigung klar. Mittlerweile sei ein Haus gefunden. Der Umzug werde noch vor Weihnachten stattfinden.

Vielleicht wird der kommende Umzug für Anna-Maria ein bisschen weniger stressig als der vorige. Denn da hatte sie sich nicht auf die Hilfe ihres Mannes verlassen können. In der Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" hatte die 41-Jährige erzählt: "Ich glaube, ich bin das erste Mal so richtig sauer auf meinen Mann […]. Das war ein richtiger Arschloch-Move."

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Familie im Jahr 2023

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido

RTL+ Anna-Maria Ferchichi und Bushido

