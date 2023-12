Alles durchwühlt: Bei Kevin De Bruyne wurde eingebrochen!

Kevin De Bruyne muss einen Schock verkraften! Der Fußballer zählt zu den erfolgreichsten seiner Art: Er sorgt nicht nur bei Manchester City für beachtliche Tore, sondern läuft auch für die belgische Nationalmannschaft auf. Der Mittelfeldstar war schon achtmal für den Ballon d'Or als Fußballer des Jahres nominiert. Nun muss er sich allerdings um seine Sicherheit sorgen: In Kevins Haus wurde eingebrochen!

Der Sportler wohnt normalerweise in der Nähe von Manchester, besitzt mit seiner Familie aber auch ein 70 Hektar großes Grundstück in Bolderberg in Belgien. Seine Villa dort wurde nun völlig verwüstet, wie unter anderem Daily Mail berichtet! Die Einbrecher sollen sich mit einer Trittleiter Zugang zum ersten Stock des Hauses verschafft haben. Bisher ist aber nicht bekannt, was bei der Aktion entwendet wurde.

Der Einbruch soll am vergangenen Samstag stattgefunden haben. Zu diesem Zeitpunkt waren Kevin, seine Frau Michèle und die drei gemeinsamen Kinder jedoch nicht vor Ort. Der Kicker ist mit Manchester derzeit in Saudi-Arabien, wo er bei der Club-WM um den ersten WM-Titel der Vereinsgeschichte kämpft.

Anzeige

Getty Images Kevin De Bruyne im November 2023

Anzeige

Getty Images Kevin De Bruyne, Manchester-City-Star

Anzeige

Instagram / kevindebruyne Kevin De Bruyne mit seiner Familie, Juni 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de