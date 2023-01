Wer wird dieses Jahr Weltfußballer? Das sind die Nominierten

Bald steht die Wahl für den Weltfußballer 2022 an. Am 27. Februar wird die FIFA im Rahmen der "The Best"-Awards den Weltfußballer des vergangenen Jahres küren. Ab dem 12. Januar können die Fans auf der Website der FIFA unter 14 Nominierten abstimmen. Im vergangenen Jahr konnte sich Robert Lewandowski (34) unter anderem gegen Superstars wie Lionel Messi (35) und Mohamed Salah (30) durchsetzen. Gewinnt der Pole auch dieses Mal die Auszeichnung?

Der Ex-Stürmerstar des FC Bayern München ist auch dieses Jahr wieder nominiert, wie die FIFA bekannt gab. Konkurrenz bekommt er von Lionel, der mit Argentinien unter anderem den Weltmeisterschaftstitel gewann. Aber auch der Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema (35) hat große Chancen auf den Titel – mit seinem Verein Real Madrid ist er unter anderem Champions-League-Sieger geworden. Außerdem gehören Julián Álvarez (22), Jude Bellingham (19), Kevin de Bruyne, Erling Haaland (22), Luka Modrić (37), Mohamed Salah und Vinícius Júnior (22) zu den Nominierten. Mit Achraf Hakimi (24), Kylian Mbappé (24) und Neymar (30) Jr. kommen neben Lionel noch drei weitere Akteure von Paris Saint-Germain für den Titel infrage. Für den deutschen Rekordmeister FC Bayern München geht Sadio Mané ins Rennen.

Ein Dauerkandidat fehlt unter den Nominierten allerdings: Cristiano Ronaldo (37). Der Stürmer gewann den Titel bereits 2008, 2013, 2014, 2016 und 2017. Der Portugiese konnte nach seiner spektakulären Rückkehr zu Manchester United im Sommer 2021 keinen einzigen Titel mit dem Premier League-Verein gewinnen. United schaffte in dieser Saison nicht einmal die Qualifikation für die Champions League – was vermutlich ein Mitgrund für Cristianos verfrühten Abgang war.

Getty Images Luka Modrić, Fußballstar

Getty Images Jude Bellingham, Fußballstar

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

