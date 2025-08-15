Angelina Jolie kehrt mit neuem Spionage-Thriller zurück

Angelina Jolie (50) steht für ihr nächstes Großprojekt in den Startlöchern: In dem Spionage-Thriller "The Initiative" wird sie die Hauptrolle als abtrünnige Meisterspionin Bright übernehmen. Das Projekt bringt sie erneut mit Regisseur Doug Liman (60) zusammen, mit dem sie bereits für den Film "Mr. & Mrs. Smith" zusammenarbeitete, in dem sie an der Seite von Brad Pitt (61) spielte. Die Dreharbeiten könnten bereits Anfang 2026 starten, wie das Magazin The Hollywood Reporter berichtet. Produziert wird der Film von Joe Roth und Jeff Kirschenbaum, die Angelina auch schon bei ihrem Disney-Erfolg "Maleficent" unterstützten.

Das Filmprojekt reiht sich ein in eine Liste neuer Herausforderungen, die Angelina derzeit in Angriff nimmt. So spielt sie nicht nur in "The Initiative", sondern ist auch in anderen Produktionen wie "Maude v Maude" mit Halle Berry (59) zu sehen. Regie führte sie zuletzt bei dem Kriegsdrama "Without Blood", in dem Salma Hayek (58) und Demián Bichir die Hauptrollen übernommen haben. Bereits nächsten Monat wird sie als Protagonistin des französischen Films "Couture" auf dem Toronto International Film Festival zu sehen sein.

Angelina selbst hatte bereits in einem früheren Interview mit The Hollywood Reporter angedeutet, dass sie irgendwann ein ruhigeres Leben abseits von Hollywood führen möchte. Besonders zieht es die Oscar-Gewinnerin nach Kambodscha, wo sie regelmäßig Zeit verbringt und wohltätige Projekte unterstützt. Allerdings soll dieser Plan erst umgesetzt werden, wenn ihre jüngsten Kinder, die Zwillinge Vivienne (17) und Knox (17), volljährig werden – ein Zeitpunkt, der noch etwa ein Jahr in der Zukunft liegt. Bis dahin wird sie Fans weiterhin mit spannenden Projekten und vielseitigen Rollen begeistern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie auf dem Cannes Film Festival 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Kindern im Oktober 2021