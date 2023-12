Ex-NBA-Star Eric Montross ist mit nur 52 Jahren verstorben

Die Sportwelt trauert um den Basketballer Eric Montross. Im Jahr 1993 hatte er dazu beigetragen, die North Carolina Tar Heels zum nationalen Titel zu führen. Im Anschluss spielte er insgesamt neun Spielzeiten in der NBA. Nachdem er sich wegen einer Fußverletzung aus dem Profisport zurückziehen musste, blieb er den Fans als Radiokommentator erhalten. Nun ist Eric im Alter von 52 Jahren verstorben.

Eric starb am Sonntag in Chapel Hill, wie People berichtet. Im März hatte der Sportler eine Krebsdiagnose erhalten, seither kämpfte er gegen die Krankheit. Die Universität von North Carolina, für die er die nationale Meisterschaft gewann, äußert sich nun zu seinem Tod. "Seine Familie ist dankbar für die enorme Unterstützung und die wirklich überwältigende Liebe, die von so vielen Menschen zum Ausdruck gebracht wurde, als er mit seiner typischen Entschlossenheit und Anmut kämpfte", heißt es in dem Statement.

Der Familienvater hatte sich zu Lebzeiten an seiner Universität für verschiedene gemeinnützige Zwecke eingesetzt, unter anderem für ein Kinderkrankenhaus. Auch auf dem Spielfeld hatte er besonderes Engagement gezeigt: Den Fans bleibt er wohl in Erinnerung für ein Spiel im Jahr 1992, in dem er trotz blutüberströmtem Gesicht noch wichtige Freiwürfe verwandelt hatte.

Anzeige

Getty Images Eric Montross, Ex-NBA-Star

Anzeige

MEGA Eric Montross, Ex-NBA-Star

Anzeige

MEGA Eric Montross, Ex-NBA-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de