So hat Bollywood-Star Sara Ali Khan 45 Kilogramm abgespeckt

Sara Ali Khan (29) hat eine beeindruckende Verwandlung hinter sich: Die Schauspielerin hat es geschafft, 45 Kilogramm abzunehmen – und das trotz ihrer Diagnose mit Polyzystischem Ovarialsyndrom (PCOS), einer Bedingung, die das Gewichtsmanagement erschwert. Der Bollywood-Star, der zuvor bis zu 96 Kilogramm gewogen hatte, wiegt nun 51 Kilogramm. Sara erklärte in einem YouTube-Interview mit dem Kanal BeerBiceps, wie sie durch eine strikte Ernährungsumstellung und intensives Training ihre Ziele erreichte. Zur Unterstützung setzte sie auf eine "No-Sugar, No-Milk"-Diät und integrierte tägliches Cardio-, Kraft- und auch funktionales Training in ihren Alltag. Der Anstoß für diese Transformation kam von Regisseur Karan Johar, der ihr ein Filmangebot unter der Bedingung machte, dass sie abnimmt.

Der Weg war jedoch nicht leicht. Besonders ihre Ernährungsweise erforderte große Disziplin, da sie sämtliche verarbeiteten Kohlenhydrate und industriellen Zucker aus ihrer Ernährung strich. Zusätzlich hielt sie sich mit abwechslungsreichen Workouts fit, zu denen auch Yoga und Tanz gehörten – für Sara nicht nur effektive Sportarten, sondern auch eine Möglichkeit, ihre Leidenschaft für Bewegung zu zelebrieren. Trotz aller Erfolge betont die Schauspielerin immer wieder die Herausforderungen, die mit ihrer PCOS-Diagnose und ihrem Körpergewicht verbunden sind. "Es geht um mehr als Aussehen, Ernährung beeinflusst Körper und Hormone", erklärte sie und hob hervor, wie wichtig ihr eine gesunde Lebensweise für Körper und Geist sei.

Auch nach ihrer unglaublichen Transformation blieb das Thema Gewicht für Sara präsent. Die TV-Bekanntheit berichtete offen, dass sie sich trotz ihrer Erfolge oft noch wie "ein fettes Kind" fühlt. "Das geht nicht weg, niemals. Dieser Fettkomplex bleibt für immer im Gehirn", sagte Sara gegenüber Hindustan Times. Sie schilderte, wie herausfordernd es war, mit der ständigen Gewichtskontrolle und den daraus resultierenden mentalen Herausforderungen umzugehen. Sie erzählte unter anderem, dass sie während ihrer Studienzeit oft in einen "Abwärtsstrudel" geraten sei, wenn sie morgens aufwachte, das hohe Gewicht auf der Waage sah und dabei die Motivation verlor.

IMAGO / Hindustan Times Sara Ali Khan, Juli 2024

IMAGO / NurPhoto Sara Ali Khan, August 2022

IMAGO / Newscom World Sara Ali Khan, Oktober 2012