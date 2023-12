Plötzlicher Tod: Fans trauern um BTN-Urgestein Alfio (†)

Der Tod von Alfio De Benedictis sorgt für große Trauer. Am Dienstag wurde bekannt, dass der Schauspieler verstorben ist. Der Italiener, der auch unter dem Namen Fernando Dela Vega gearbeitet hatte, war vor allem durch seine Rolle als Fabrizio in Berlin - Tag & Nacht berühmt geworden – er hatte schon in der ersten Folge der Serie mitgespielt. Kein Wunder, dass nun zahlreiche Fans um Alfio trauern...

Auf Instagram häufen sich bereits wenige Stunden nach Bekanntwerden von Alfios Tod die bestürzten Kommentare. "Ruhe in Frieden und mein herzliches Beileid", schreibt ein User, ein anderer kommentiert zudem: "Er war mit Abstand einer der besten bei 'Berlin - Tag & Nacht' und hat immer für Stimmung gesorgt. Ruhe in Frieden!"

Auch zahlreiche ehemalige Kollegen meldeten sich nach dem Tod von Alfio schon zu Wort. Pia Tillmann (37) teilte im Netz ein gemeinsames Foto und schrieb dazu: "Ich bin schockiert und traurig, dennoch war es eine Frage der Zeit, dass diese Info kommt. Auch wenn dein Herz groß war, funktionierte es schon zu unseren Anfangszeiten bei BTN nicht immer reibungslos!"

Anzeige

Instagram / fabriziobtn1970 Alfio De Benedictis, 2020

Anzeige

Berlin - Tag & Nacht, RTL II Fabrizio (Alfio De Benedictis) und JJ (Julia Jasmin Rühle) bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Instagram / fabriziobtn1970 Alfio De Benedictis, TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de