Fernando Dela Vega lässt es sich an Weihnachten so richtig gut gehen! Die TV-Bekanntheit verkörpert bei Berlin - Tag & Nacht die Figur des Fabrizio. Bei seiner Serienrolle handelt es sich um einen temperamentvollen Vollblutitaliener mit einer ausgeprägten Leidenschaft für die italienische Küche – und auch privat scheint der Schauspieler ein Fan von leckeren Nudelgerichten zu sein. Immerhin steht bei Fernando zu Weihnachten ein ganz bestimmter Italo-Schmaus auf dem Speiseplan, wie er Promiflash erzählt.

Im Interview mit Promiflash verrät der Italiener, dass er zu dieser besonderen Zeit des Jahres eigentlich gerne auf den Weihnachtsmarkt geht und dort so manche Leckerei genießt – aktuell sei aber alles anders. "Dieses Jahr werden meine Freundin und ich es uns vor allem zu Hause gemütlich machen. Wir feiern zu zweit", erzählt Fernando. Das Paar wolle an den Feiertagen in Ruhe kochen, spazieren gehen und fernsehen. Und auch, wie das diesjährige Festessen aussehen soll, weiß der Laiendarsteller schon ganz genau: "Unser Weihnachtsessen wird auf jeden Fall Italienisch: Viel Fisch, vielleicht Cannelloni oder Lasagne."

Prinzipiell wolle das Duo alles ganz entspannt angehen lassen und die Ruhe für sich nutzen, um ein wenig abzuschalten: "Alles ohne Stress, einfach nur chillen, runterfahren und die Zeit genießen, so gut es eben geht", betont Fernando.

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Fabrizio (Fernando Dela Vega) und JJ (Julia Jasmin Rühle), Szene aus "Berlin - Tag & Nacht"

Instagram / fabriziobtn1970 Fernando Dela Vega im März 2019

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Fabrizio (Fernando Dela Vega) und JJ (Julia Jasmin Rühle) bei "Berlin - Tag & Nacht", August 2020

