Vor wenigen Augenblicken hat Julia Jasmin Rühle (33) die Berlin - Tag & Nacht-Fans mit einer Verkündung aus dem Nichts überrascht: Nur sechs Monate nach ihrem Comeback am Set kehrt die JJ-Darstellerin der Daily wieder den Rücken. Einen Grund für ihren plötzlichen Ausstieg nannte Julia nicht. Ebenfalls unbeantwortet bleibt zunächst die Frage: Wie geht die Lovestory zwischen JJ und ihrer jahrelangen On-Off-Romanze Fabrizio (Fernando Dela Vega) weiter?

Nach ihrer Rückkehr in die Hauptstadt wollte JJ eigentlich Lennox heiraten – doch die Gefühle für ihren Ex Fabrizio kochten wieder auf. Obwohl die beiden wieder zueinandergefunden hatten und das Glück schier perfekt zu sein schien, kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen ihnen. Aktuell herrscht Eiszeit: Fabrizio zeigt JJ nach seinem Heimatbesuch in Italien die kalte Schulter. Droht das Beziehungsende?

Allem Anschein nach nicht! Denn wie Fotos der kommenden Folgen verraten, macht JJ ihrem Traummann sogar einen Heiratsantrag – den Fabrizio jedoch im Eifer des Gefechts ablehnt. Ein Fehler, wie ihm kurz darauf klar wird. Ob ihre turbulente Liaison tatsächlich noch vor dem Traualtar endet? Verlassen die zwei vielleicht als verheiratetes Ehepaar die Hauptstadt – und steigt somit auch Fernando aus?

Berlin - Tag & Nacht, RTL2 Fabrizio (Fernando Dela Vega) und JJ (Julia Jasmin Rühle) bei "Berlin - Tag & Nacht"

