Finden Fabrizio (Fernando Dela Vega) und JJ (Julia Jasmin Rühle, 33) endlich wieder zueinander? Seit Ewigkeiten dreht sich ihr Liebeskarussell in rasantem Tempo und den Berlin - Tag & Nacht-Fans dürfte allein vom Zusehen schwummerig werden. Vor Jahren verließen sowohl der Italiener als auch die Tattoo-Schönheit die Hauptstadt, inzwischen sind sie jedoch wieder zurückgekehrt – und noch immer knistert es zwischen den beiden, es kam sogar bereits zu einer heißen Nacht. Dabei ist JJ verlobt und tritt eigentlich in dieser Woche vor den Traualtar. Doch Fabrizio will um seine Traumfrau kämpfen: Gelingt es ihm etwa, die Hochzeit zu verhindern?

JJs Fast-Angetrauter Lennox ahnt nichts vom Seitensprung seiner Verlobten. Allerdings hat er längst gemerkt, dass Fabrizio noch immer eine große Rolle in JJs Leben spielt – möglicherweise sogar zur ernsthaften Konkurrenz werden könnte. Er macht Nägel mit Köpfen und arrangiert einen spontanen Heiratstermin am kommenden Donnerstag. JJ freut sich zwar, scheint mit Fabrizio jedoch nicht ganz abschließen zu können. Der Kfz-Mechaniker wittert seine Chance: Allem Anschein nach fängt er seine Traumfrau vor dem Standesamt ab und redet auf sie ein. Ob sie sich tatsächlich gegen Lennox entscheiden wird?

Fakt ist: In der kommenden Woche kommt es zum Streit zwischen Fabrizio und JJ. Der Grund? Der Autoschrauber flirtet in der Werkstatt mit einer Kundin und treibt JJ damit zur Weißglut. Hat die Barkeeperin etwa allen Grund zur Eifersucht, weil sie und Brizi nach der vermeintlich geplatzten Hochzeit tatsächlich wieder ein Paar sind?

