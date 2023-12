BTN-Fabrizio-Darsteller Alfio De Benedictis ist gestorben!

Traurige News für Berlin – Tag & Nacht-Fans! Viele Jahre schlüpfte Alfio De Benedictis in der Reality-Soap in die Rolle des Fabrizio. Vielen dürfte er auch unter dem Namen Fernando Dela Vega bekannt sein. In den vergangenen Jahren war es allerdings still um den Schauspieler geworden. Nun machen plötzlich tragische Neuigkeiten die Runde: Denn es wird der Tod von Alfio bekannt.

Der offizielle Instagram-Account von BTN macht die tragische Nachricht nun publik. "Mit großem Entsetzen haben wir von dem Tod unseres langjährigen Weggefährten Alfio De Benedictis erfahren. Alfio [...] bleibt uns vor allem durch seine gute Laune und herzliche Art im Gedächtnis", heißt es in dem Statement. Genauere Details zu den Todesumständen sind bisher nicht bekannt.

In den Kommentaren melden sich bereits zahlreiche Fans mit Beileidsbekundungen zu Wort. "Er war mit meine Kindheit. Ruhe in Frieden und mein Beileid und ganz viel Kraft an alle Angehörigen", schreibt nicht nur ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Ich bin genauso geschockt wie viele andere. Möge er in Frieden ruhen." Aber auch ehemalige Kollegen wie Jenefer Riili trauern: "Flieg hoch." "Oh nein. Mein herzliches Beileid", meint außerdem Influencerin Mrs.Marlisa.

Anzeige

Berlin - Tag & Nacht, RTL II Fabrizio (Fernando Dela Vega) und JJ (Julia Jasmin Rühle) bei "Berlin - Tag & Nacht"

Anzeige

Instagram / fabriziobtn1970 Fernando Dela Vega, TV-Darsteller

Anzeige

Promiflash Fernando Dela Vega im Sommer 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de