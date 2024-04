So geht es Emily nach ihrem "Prominent getrennt"-Rausschmiss

Emily Katarzyna und Gina Beckmann mussten Prominent getrennt verlassen. Im Promiflash-Interview lässt Erstere ihr Aus in der Show für Ex-Paare Revue passieren. Ist sie sehr enttäuscht? "Klar, bin ich enttäuscht darüber, ich wäre gerne noch länger dort geblieben, um zu zeigen, dass auch zwei Frauen die Power haben", gesteht sie. Dennoch freue sie sich aber auch auf ihre Familie und dass sie einige Leute in der Villa nicht mehr sehen müsse. Eine Person werde ihr aber fehlen, wie sie weiter berichtet.

"Ich habe dort sehr schöne Zeiten erlebt und auch aus einer negativen Zeit nimmt man immer etwas Positives mit. Man lernt ja nie aus. Ebenfalls nehme ich die Freundschaft mit Michelle mit", berichtet Emily Promiflash weiter. Mit Michelle Monballijn sei sie inzwischen richtig dicke. Mit den anderen sei hingegen keine Freundschaft entstanden. Dafür habe sie aber etwas anderes festgestellt. "Viele andere sind vorne herum nett, aber hintenrum einfach nicht ehrlich", deutet die Reality-TV-Darstellerin an.

Vor allem mit Melina Hoch kam Emily in der "Prominent getrennt"-Villa überhaupt nicht klar. Gegenüber Promiflash machte sie bereits deutlich: Die Blondine kann sie so gar nicht leiden. "Die einzige Person, mit der ich ein Problem hatte, war Melina [...] Sie denkt einfach, dass sie etwas Besseres ist und das hat sie auch raushängen lassen. Einfach keine ehrliche Person", wettere sie gegen die Ex von Tim Kühnel.

Instagram / michellemonballijn Michelle Monballijn im Februar 2022

Instagram / melina.hoch Melina Hoch im Juni 2021

