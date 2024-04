Trotz Fehlgeburten: Whitney Port möchte ein zweites Kind

Whitney Ports (39) Kinderwunschreise verläuft nicht so wie geplant. Im Gespräch mit People erzählt der The Hills-Star jetzt von seiner schwierigen Familienplanung: "Unsere Leihmutter hatte zwei Fehlgeburten und ich selbst habe mehrere Babys verloren. Jetzt bin ich endlich wieder an einem Punkt angelangt, an dem ich darüber nachdenke, ob ich wieder schwanger werden kann." Um herauszufinden, wie ihre Chancen stehen, unterziehe sich die TV-Bekanntheit momentan vielen Tests und einer IVF-Behandlung – einer künstlichen Befruchtung. Allerdings sei es für sie wegen der vielen Rückschläge schwierig, eine positive Einstellung beizubehalten.

Die Podcasterin ist mit dem Filmproduzenten Tim Rosenman verheiratet. 2017 waren die beiden Eltern eines Sohnes geworden und der Wunsch nach einem Geschwisterkind für ihren kleinen Sonny Sanford ist groß. "Sonny wird im Juli sieben Jahre alt, und ich hatte meine erste Fehlgeburt, als er zwei Jahre alt war. [...] Beim ersten Mal wurde ich sehr leicht schwanger, aber seitdem haben wir uns einfach schwergetan. Es gab eine Fehlgeburt nach der anderen", offenbart die 39-Jährige.

Die Schicksalsschläge sind für Whitney nicht einfach zu verarbeiten. Sie habe auch damit gehadert, ihrem Sohn die Fehlgeburten zu erklären. In ihrem Podcast "With Whit" erklärte sie, was ihre Therapeutin ihr zu dem Thema geraten hatte: "Es ist okay, wenn er diese Dinge sieht, aber es ist wichtig, dass er weiß, dass es nichts ist, was er getan hat und dass Dinge manchmal einfach passieren." Trotzdem habe sie versucht, nicht vor Sonny zu weinen. "Ich will nicht, dass er mich so durcheinander sieht", gestand sie damals.

Getty Images Whitney Port und Tim Rosenman im November 2018 in Kalifornien

Instagram / whitneyeveport Whitney Port mit ihrem Sohn Sonny Oktober 2021

