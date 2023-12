Mit Po-Fotos! Maurice Dziwak macht neue Beziehung offiziell

Jetzt ist Maurice Dziwak also endgültig wieder in festen Händen! Vor wenigen Wochen war er noch mit Ricarda Raatz im Sommerhaus der Stars zu sehen gewesen – doch noch während der Ausstrahlung hatte sich das Krawall-Pärchen getrennt. Danach machte der einstige Love Island-Kandidat seinem Namen als Möchtegern-Casanova alle Ehre und bandelte gleich mit mehreren Frauen an. Jetzt hat er sich offenbar festgelegt: Maurice macht seine Beziehung im Netz offiziell – und zwar mit besonderen Fotos.

Auf Instagram teilt Maurice einige Bilder, die ihn mit seiner neuen Flamme zeigen: Darauf hält er mit einer schwarzhaarigen Unbekannten vor dem Spiegel Händchen – und zeigt ihren wohlgeformten Hintern. Dazu postet der Realitystar nicht nur Herzen, sondern auch schon einen verheißungsvollen Ring als Emoji. Das Gesicht seiner Liebsten versteckt er allerdings noch.

Vor Kurzem erklärte Maurice im Promiflash-Interview noch, dass es in Sachen Liebe auf und ab bei ihm gehe. "Mein Datingleben ist wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es ist mit Höhen und Tiefen verbunden", stellte er klar – die Richtige sei trotz zahlreicher Dates noch nicht dabei gewesen. Das hat sich nun wohl schon geändert!

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwaks neue Freundin

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine neue Freundin

Anzeige

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak im November 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de