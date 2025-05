Erster Vatertag: Maurice Dziwak bekommt süße Liebeserklärung

Für Maurice Dziwak (26), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, ist der diesjährige Vatertag ein ganz besonderer Meilenstein – nämlich sein erster als stolzer Papa. Seine Freundin Leandra, mit der er seit Anfang des Jahres einen gemeinsamen Sohn hat, nutzt die Gelegenheit, um ihm auf Instagram eine herzerwärmende Liebeserklärung zu machen. In ihrer Story veröffentlicht sie emotionale Worte, in denen sie Maurice als den "besten Papa" feiert, den sie sich für ihr "kleines Wunder" nur wünschen könnte, und bringt ihre tiefe Dankbarkeit und Liebe zum Ausdruck. Sie betont: "Du gibst Halt, Sicherheit und so viel Geborgenheit – nicht nur unserem Kind, sondern auch mir."

Die bewegenden Zeilen heben ganz besonders die Harmonie und Zuneigung in der kleinen Familie hervor. Leandra würdigt den Realitystar dabei vor allem für seinen innigen Umgang mit ihrem gemeinsamen Kind. "Deine Liebe, deine Geduld, dein Blick, wenn du ihn ansiehst. All das zeigt mir jeden Tag, was für ein wundervoller Mensch du bist", schwärmt sie weiter. Zum Schluss bedankt sie sich bei Maurice mit den Worten: "Danke, dass du unser Zuhause bist." Die rührende Botschaft lässt eindeutig erkennen, wie glücklich und dankbar Leandra für ihren Partner ist.

Immer wieder teilt auch der 26-Jährige selbst gerne besondere Einblicke aus seinem Familienleben mit seinen Fans. Erst vor wenigen Tagen postete der TV-Star ein herzerwärmendes Pool-Foto auf Instagram, das die kleine Familie voller Glücksmomente zeigt. Auf dem Bild sitzt ihr Sohn fröhlich im Schwimmring, während sich Maurice und seine Freundin liebevoll küssen. Den Schutz der Privatsphäre verlieren die Eltern dabei jedoch nie aus dem Blick: Das Gesicht ihres Kindes verdeckte der Influencer mit einem Herz-Emoji.

