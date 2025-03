Selten: Maurice Dziwak teilt Foto mit seinem kleinen Sohn

Maurice Dziwak (26) ist vor wenigen Monaten erstmals Papa geworden. Der gemeinsame Sohn mit seiner Freundin Leandra ist der ganze Stolz des Realitystars – den er jetzt total happy in seiner Instagram-Story präsentiert. Auf dem Schnappschuss hält er seinen Nachwuchs auf dem Arm, während er voller Begeisterung in die Kamera strahlt. Wie ähnlich das Baby dem Ex-Dschungelcamper sieht, bleibt allerdings unklar: Um die Privatsphäre des Kleinen zu schützen, befindet sich ein weißes Herz-Emoji über seinem Gesicht.

Der selbsternannte Löwe teilt nicht nur ein Bild mit seinem Sohn, sondern veröffentlicht außerdem ein Foto, auf dem sich auch seine Partnerin befindet. Die Aufnahme zeigt die kleine Familie vor einem Spiegel posierend, während Maurice seinen Sohn weiter in den Armen hält. Auch diesmal befindet sich etwas über dem Gesicht des Babys – ebenso wie bei Leandra. Die Liebste des einstigen Kampf der Realitystars-Teilnehmers möchte nicht in der Öffentlichkeit erkannt werden, weshalb sie ihr Handy geschickt vor ihrem Gesicht positioniert.

Dass der 26-Jährige und Leandra ihren ersten Nachwuchs erwarten, gaben sie vergangenen September bekannt. Seit Anfang dieses Jahres schwebt das Paar im Babyglück. In einer Social-Media-Story gab Maurice bekannt, dass sein Sohn das Licht der Welt erblickt hat. "Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich werde dir ein Leben lang dankbar dafür sein, dass du mir mein größtes Glück geschenkt hast. Ich werde immer auf euch aufpassen. Ihr seid mein Ein und Alles", schwärmte er von seiner kleinen Familie.

Instagram / maurice_dziwak Leandra, Maurice Dziwak und ihr gemeinsamer Sohn

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seinem Sohn

