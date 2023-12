Echt mehrere Ladys? Das geht in Maurice Dziwaks Datingleben

In den letzten Tagen war das Liebesleben von Maurice Dziwak in aller Munde. Nach der Teilnahme beim Sommerhaus der Stars zerbrach die Beziehung zu Influencerin Ricarda Raatz. Seither gilt der Schalke-Fan offiziell als Single. Kürzlich meldeten sich einige seiner aktuellen Liebschaften zu Wort und schossen öffentlich gegen den Reality-TV-Star. Jetzt verrät Maurice im exklusiven Promiflash-Interview, was wirklich in seinem Liebesleben abgeht!

Der Oberhausener plaudert offen mit Promiflash: "Mein Datingleben ist wie eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Es ist mit Höhen und Tiefen verbunden." Die Frau fürs Leben hat der Womanizer allerdings noch nicht kennengelernt: "Ich habe in letzter Zeit natürlich das ein oder andere Date gehabt, allerdings war die Richtige leider noch nicht dabei." Außerdem ist der Fußballfan misstrauischer als früher: "Ich bin ein absoluter Herzensmensch und nicht zu wissen, will sie mich oder nur meine Reichweite […], belastet einen und dadurch wird man natürlich vorsichtiger."

In den letzten Tagen meldeten sich diverse Flirts des Casanovas und packten öffentlich aus. "Ich finde es krass zu sehen, dass er auf Dates geht mit anderen Frauen, und wenn ich bloß einem Typen folge, sagt er gleich, [...] dass der andere Typ bestimmt was von mir möchte", äußerte sich die Ex-Love Island-Kandidatin Vanessa (23) gegenüber Promiflash.

Maurice Dziwak mit einer unbekannten Blondine, 2023

Maurice Dziwak und Maria Mentolo

Vanessa, Reality-TV-Darstellerin

