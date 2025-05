Familienurlaub: Maurice Dziwak teilt Foto mit seinem Sohn

Maurice Dziwak (26) genießt sein Papaleben in vollen Zügen! Im Januar durfte der Realitystar mit seiner Partnerin Leandra einen kleinen Sohn auf der Welt willkommen heißen. Nun gönnt sich die dreiköpfige Familie ein paar entspannte Tage mit Sonne, Strand und Meer im Urlaub – und lässt ihre Fans daran teilhaben. In seiner Instagram-Story teilt der stolze Vater einen süßen Schnappschuss, auf dem er mit seinem Sohn am Strand steht. Während Maurice gedankenverloren in die Ferne schaut, trägt sein kleiner Junge auf seinem Arm ein beigefarbenes Outfit und eine süße Kappe. Das Gesicht seines Nachwuchses hat der Ex-Dschungelcamper allerdings mit einem Herzchen unkenntlich gemacht, um seine Privatsphäre zu schützen.

Seit der Geburt seines Sohnes hält Maurice sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Auch Bilder mit seiner Liebsten teilt er nur selten – wobei auch auf diesen Aufnahmen stets Leandras Gesicht versteckt bleibt. Ungewohnt für den Reality-TV-Löwen, der zuvor nur allzu gern aus dem Nähkästchen geplaudert hat und sich in allen Facetten zeigte. Nun scheint er aber sein neues Familienglück voll und ganz auszukosten, und das abseits der neugierigen Augen seiner Fans.

Für Maurice ist das Vatersein eine Herzensaufgabe, wie er nach der Geburt seines Sohnes in rührenden Worten deutlich machte. Im Januar versprach er, immer für seinen Nachwuchs und seine Partnerin Leandra da zu sein. "Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich werde dir ein Leben lang dankbar dafür sein, dass du mir mein größtes Glück geschenkt hast. Ich werde immer auf euch aufpassen. Ihr seid mein Ein und Alles", schrieb er zu einem Foto mit seinem Kind.

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und seine Freundin Leandra

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak mit seinem Sohn

