Maurice Dziwak gibt Edin Hasanović Reality-TV-Crashkurs

Wie wird man zum perfekten Reality-TV-Star? Das ist eine Frage, die der selbst ernannte Löwe Maurice Dziwak (26) wohl bestens beantworten kann, denn er mischte schon in diversen Formaten mit – von Love Island bis zum Dschungelcamp. In der ZDF-Late-Night-Show "Edins Neo Night" gibt Maurice dem Host Edin Hasanović und Schauspielerin Sabine Vitua in einem humorvollen Sketch Nachhilfeunterricht, um im Reality-TV erfolgreich zu sein. Laut Maurice sind "Realness" und ein "geiler Style" der Schlüssel zum Erfolg. Diese Tipps nehmen Edin und Sabine sofort an und liefern daraufhin einen filmreifen Reality-TV-Auftritt. "Das war ein Weltklasse-Moment, muss ich sagen", kommentierte Maurice die Leistung der beiden mit einem Augenzwinkern.

Unter dem Ausschnitt der Sendung, den das ZDF zusätzlich auf Instagram veröffentlichte, ließen die begeisterten Fan-Reaktionen nicht lange auf sich warten. "Lach mich schlapp", "Richtig geil" und "Göttlich", hieß es nur in einigen von unzähligen Kommentaren. "Ich muss sagen, dass Maurice so über sich selbst lachen kann, überrascht mich. Richtig gut", lobte außerdem eine Userin den Humor des Realitystars.

In der gleichen Episode der Sendung sorgte ein weiterer Beitrag für Aufsehen: Ein Instagram-Clip präsentierte das vermeintlich neue Format "Das Sommerhaus der Kids" und heizte die Gemüter der Zuschauer ordentlich auf. In bester Satire-Manier zeigte die Show, wie Kinder in einem Haus ähnlich wie ihre erwachsenen Vorbilder lebten, stritten und miteinander umgingen. Die Empörung war groß, doch gleichzeitig brachte die Parodie viele Zuschauer auch zum Schmunzeln. Schnell wurde klar: Der Reality-TV-Clip war nichts weiter als ein ironischer Kommentar auf die immer extremeren Formate im Fernsehen.

RTL / Boris Breuer Maurice Dziwak, Kandidat der 18. Dschungelcamp-Staffel

Getty Images Edin Hasanović, Schauspieler

