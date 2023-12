Anklage wegen Bedrohung: Kida Khodr Ramadan muss vor Gericht

Kida Khodr Ramadan wird belangt! Im Sommer sorgte der Schauspieler für unangenehme Schlagzeilen. Damals hieß es, der "4 Blocks"-Star habe einen Mitarbeiter in einem Supermarkt beleidigt und bedroht – es wurde Anklage wegen Bedrohung gegen ihn erhoben. Nach einem Strafbefehl über 4.000 Euro gegen den gebürtigen Libanesen im Herbst geht der Fall erneut vor Gericht: Kida muss im Januar gleich zweimal vor dem Richter erscheinen!

Wie RTL berichtet, soll der Vorfall aus dem Sommer am 3. Januar verhandelt werden – denn Kidas Anwalt legte im September Einspruch ein. Und das ist nicht alles: Der Produzent muss noch ein weiteres Mal in offizieller Sache vor Gericht. Am 24. Januar geht es vor dem Amtsgericht in Tiergarten um drei Vorwürfe wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis – dort muss Kida persönlich erscheinen.

Kida äußerte sich bisher zwar nicht zu den Vorwürfen – er gab jedoch zu, sich in der Vergangenheit nicht immer richtig verhalten zu haben. "Ich mache eine Therapie, spreche dort mit Menschen, die mir helfen, in Zukunft gewisse Dinge richtig zu machen", enthüllte der 47-Jährige sogar.

Kida Khodr Ramadan, Dezember 2020

Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

Kida Khodr Ramadan, Deutscher Filmpreis 2022

