Haftstrafe: Kida Khodr Ramadan bekommt weitere zehn Monate

Kida Khodr Ramadan muss ins Gefängnis. Der Schauspieler stellt sich seit einigen Monaten seinen Vergehen. Schon 2022 war er erstmals wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden – damals hatte er zehn Monate Gefängnis auf Bewährung bekommen. Diese wurde kürzlich zu einer tatsächlichen Haftstrafe, die er noch nicht antrat. Auf seine bisherige Strafe kommt nun eine weitere drauf: Das Gericht verhängt erneut zehn Monate Haft gegen Kida!

Wie Bild berichtet, handelt es sich dabei um Vergehen, die sich von Februar bis November 2023 abgespielt haben sollen. In dieser Zeit sei Kida erneut ohne Führerschein und zu schnell gefahren und habe zudem das Handy am Steuer genutzt sowie eine rote Ampel missachtet. Das Urteil: zehn Monate Haft ohne Bewährung, wie das Amtsgericht Tiergarten entschied. Außerdem darf der Filmemacher zunächst nicht noch einmal den Führerschein machen.

In dem vorherigen Verfahren gegen Kida ist das letzte Wort offenbar noch nicht gesprochen. Denn der Familienvater will die Haft nicht antreten, sein Anwalt beantragte bereits einen Strafaufschub. Eine Entscheidung gibt es in dem Fall bisher nicht.

Anzeige

ActionPress Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

Anzeige

ActionPress Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de