Jetzt 20 Monate: Kida Ramadan akzeptiert zweite Haftstrafe

Bereits seit vergangenem Montag befindet sich Kida Khodr Ramadan in Haft. Wie RTL berichtet, hat der "4 Blocks"-Star nun entschieden, auf eine Weiterführung des Berufungsprozesses bei einer zweiten Anklage zu verzichten: Kida akzeptiert sein Urteil von weiteren 10 Monaten Gefängnis wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in vier Fällen. "Herr Ramadan möchte jetzt einen klaren Abschluss und nach vorne schauen", verkündete sein Verteidiger im Berliner Kriminalgericht. Dabei handele es sich um eine Entscheidung "im allseitigen Interesse". Zusammen mit den bereits Anfang dieser Woche angetretenen 10 Monaten, heißt es für den Schauspieler jetzt 20 Monate in der Justizvollzugsanstalt!

Eine lange Zeit, die der TV-Star hinter Gittern sitzen wird. Ganz isoliert von der Außenwelt muss der Familienvater die Zeit aber nicht verbringen: Kida befindet sich im offenen Vollzug! Dort ist es ihm möglich, sich freier zu bewegen als in einem herkömmlichen Gefängnis. Wenn die Umstände stimmen, heißt das sogar, dass der 47-Jährige tagsüber die Haftanstalt verlassen und zur Arbeit gehen darf. Ein Lichtblick, denn wie sein Anwalt vor Gericht betonte, wolle er sich "auf seine anstehenden Projekte konzentrieren".

Die erste Strafe für den "Testo"-Darsteller wurde bereits Anfang dieses Jahres verhängt – wegen 33 Fällen von wiederholtem Fahren ohne Führerschein. Zunächst kam er auf Bewährung davon – nachdem er allerdings die damit einhergehende Geldstrafe von 20.000 Euro nicht vollständig fristgerecht bezahlt hatte, bekam er die Haftstrafe. Der sechsfache Familienvater wollte dieses Urteil nicht akzeptieren und legte gemeinsam mit seinem Verteidiger ein Gnadengesuch ein – dieser Antrag wurde allerdings von der Staatsanwaltschaft Berlin abgelehnt.

ActionPress Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

Getty Images Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

