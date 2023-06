"Fehler gemacht": Kida Khodr Ramadan macht eine Therapie

Kida Khodr Ramadan macht ein ehrliches Geständnis. Der Schauspieler war besonders durch seine Rolle als Clan-Chef in der deutschen Serie 4 Blocks bekannt geworden. Für seine Darstellung als Ali "Toni" Hamady war der gebürtige Libanese 2018 sogar mit dem deutschen Filmpreis ausgezeichnet worden. Vor wenigen Tagen kündigte er jedoch eine Auszeit von seiner Arbeit an. Und nun gesteht Kida: Er macht eine Therapie.

"Ich habe Fehler gemacht und dazu stehe ich. Ich habe mich falsch verhalten, jetzt hole ich mir Unterstützung", erklärt der Schauspieler gegenüber Bild. Sein Körper habe ihm gesagt, dass er Hilfe brauche. "Diese Hilfe hole ich mir nun und freue mich drauf", gibt der 46-Jährige preis. "Ich mache eine Therapie, spreche dort mit Menschen, die mir helfen, in Zukunft gewisse Dinge richtigzumachen", berichtet er weiter. Er ist der Meinung, es wäre allen Person in seinem Umfeld, zu denen er nicht nett gewesen sei, ungerecht. "Ich will mich für meine Fehler entschuldigen und an meinen Problemen arbeiten", stellt Kida klar. Das sei er seinen Mitmenschen schuldig.

Außerdem mache er eine Kur wegen seinem Diabetes. "Ich ernähre mich nun viel gesünder als früher. Ich gehe viel Schwimmen und ich will die Pause auch nutzen, um mich selbst zu hinterfragen", plaudert der "Männertag"-Darsteller aus. Er müsse körperlich und mental gesund werden. "Ich will auch mal alleine sein und zur Ruhe kommen", erklärt Kida.

Getty Images Kida Khodr Ramadan, Dezember 2020

Getty Images Kida Khodr Ramadan, Deutscher Filmpreis 2022

Getty Images Kida Khodr Ramadan im Februar 2023

