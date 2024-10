Kida Ramadan genießt im Gefängnis keinen "Promi-Status"

Schon seit einigen Monaten befindet sich Kida Khodr Ramadan in Haft – als Schauspieler und Regisseur genießt er aber keine Vorteile, wie er jetzt im Interview mit Stern deutlich macht. "Es gibt keinen Promi-Status. Man ist genau wie all die anderen. Es ist jetzt nicht so, dass die mich da alle gefeiert hätten", erklärt der "4 Blocks"-Darsteller gegenüber dem Medium.

Kida sitzt aktuell wegen des wiederholten Fahrens ohne Führerschein im offenen Vollzug. Vor allem der Haftantritt sei für ihn schwer gewesen, wie er ebenfalls in dem Interview verrät. "Am Anfang war es schon eine sehr schwierige Situation, weil ich nicht sofort im offenen Vollzug war", gesteht der 48-Jährige und fügt hinzu: "Ich habe mir gesagt: 'Du hast einen Fehler gemacht, musst jetzt eine Zeit hier drin verbringen und nutzt das, um darüber nachzudenken, wie du solche Fehler künftig nicht mehr machst.'"

Bereits im August war bekannt geworden, dass Kida sein Urteil von weiteren zehn Monaten Gefängnis wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in vier Fällen akzeptiert. "Herr Ramadan möchte jetzt einen klaren Abschluss und nach vorne schauen", verkündete sein Verteidiger im Berliner Kriminalgericht – das berichtete RTL. Dabei handelte es sich um eine Entscheidung "im allseitigen Interesse".

Anzeige Anzeige

ActionPress Kida Khodr Ramadan, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Kida Khodr Ramadan im Februar 2019

Anzeige Anzeige