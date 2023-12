Fällt Weihnachten aus? Anna-Maria Ferchichi ist sehr krank

Der Heiligabend im Hause Ferchichi steht auf der Kippe! Eigentlich genießt die Familie von Bushido (45) das Weihnachtsfest alle Jahre wieder in vollen Zügen. Dekoration, Dutzende Geschenke und ein Festessen waren auch in diesem Jahr geplant. Doch das scheint nun nicht so stattfinden zu können, wie geplant: Denn Mama Anna-Maria (42) ist krank und kann deshalb nicht richtig mit ihren Liebsten feiern!

In ihrer Instagram-Story meldet sich Anna-Maria am Samstagnachmittag zu Wort und erklärt: "Mir geht es leider immer noch nicht besser, ich habe immer noch Fieber wie Sau." Deshalb müsse die geplante Party mit 18 Leuten ausfallen. Stattdessen habe Bushido bereits Essen nur für die Familie bestellt. "Ich bin echt enttäuscht. Es ist total schade. Wir müssen das Beste daraus machen", zeigt sich Anna-Maria traurig.

Papa Bushido wird den Heiligabend nun wohl alleine mit seinen sieben Kindern feiern. Und das, obwohl der Rapper selbst gar kein Fan der Feiertage ist! Er finde "Weihnachten total ätzend" und "Weihnachtsmusik scheiße", verriet der Musiker kürzlich. Für seine Familie halte er aber durch.

