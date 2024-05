"Hochzeit auf den ersten Blick"-Robert ist zu Marina gezogen

Robert und Marina sind den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen! Der Projektleiter und die medizinische Fachangestellte haben sich im vergangenen Jahr bei Hochzeit auf den ersten Blick das Jawort gegeben – ohne sich vorher jemals begegnet zu sein. Danach führten sie eine Fernbeziehung. Sie konnten sich einfach nicht einigen, ob sie sich ein gemeinsames Leben bei Marina in Dormagen oder bei Robert in Berlin aufbauen wollen. Mittlerweile haben sie sich entschieden. "Wir sind zusammengezogen und Dormagen ist jetzt unser Lebensmittelpunkt. Unsere Familie und Freunde unterstützen uns da sehr und von daher wird auch Berlin immer ein Teil unseres Lebens bleiben", schreibt Robert auf Instagram.

Die Liebe des TV-Ehepaares wachse immer weiter. "Jetzt sind es schon fast elf Monate, die wir verheiratet sind und es vergeht kein Tag, an dem wir nicht dankbar sind für den richtigen Partner an unserer Seite. Die Zeit verging einfach so schnell und wir lernen uns immer weiter kennen", berichtet der Neu-Nordrhein-Westfale. Er und seine Liebste erleben den Alltag zusammen und unternehmen viel mit ihren Freunden und ihrer Familie: "Wir gehen Schritt für Schritt in unserem Tempo weiter in unsere gemeinsame Zukunft."

Ob bald auch die Familienplanung ein Thema ist? Marina hatte zumindest schon während der Flitterwochen klargemacht, dass sie sich Nachwuchs mit Robert vorstellen könnte. "Ich wünsche mir schon sehr lange Kinder und es ist schön zu sehen, dass er das auch will. [...] Ich kann mir gut vorstellen, dass er der Papa meiner Kinder ist", hatte sie damals unter Tränen erzählt.

Sat.1 / Christoph Assmann "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten Marina B. und Robert

Instagram / marina.b_hadeb.2023 Marina und Robert

