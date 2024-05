Millionenpublikum verfolgt "Bauer sucht Frau International"!

Bauer sucht Frau International kann bei den Fans offenbar überzeugen! Am Dienstagabend lief bereits die dritte Folge der Datingshow. Das Spektakel verfolgten laut RTL rund 2,43 Millionen Zuschauer vor den heimischen Fernsehern. Mit stolzen 12,7 Prozent Marktanteil ging das Spin-off von Bauer sucht Frau mit Moderatorin Inka Bause (55) sogar als glorreicher Sieger der Primetime hervor. Der Sender konnte sich somit gegen alle weiteren Kanäle durchsetzen.

Was dem Publikum wohl besonders gefallen hat? Vielleicht die Romanze zwischen Ulrike und Heiko! Bei den beiden wird es immer ernster. Der Metzger lernte bereits die Freunde der 75-Jährigen kennen. In die Wahl-Brasilianerin sei er mittlerweile total verknallt! "Ich habe mich mächtig verschossen in die Ulrike. Das kann man nicht anders sagen", betonte der Bayer in der aktuellen Folge.

Auch bei einem weiteren Paar knisterte es gewaltig: Zwischen Peter und Stefanie kam es zu einem Kuss! Die Brünette ergriff die Initiative und legt ihre Lippen auf die ihres Gegenübers. Beide genossen ein romantisches Einzel-Date. Der anderen Hofdame im Rennen um das Herz des 33-Jährigen gefiel das Ganze übrigens gar nicht. "Ich habe mich natürlich nicht so toll gefühlt, als der Peter gesagt hat, er möchte sich mit der Stephanie allein unterhalten", gab Alisa bedrückt zu.

RTL Heiko und Ulrike von "Bauer sucht Frau International"

RTL Peter und Stephanie bei "Bauer sucht Frau International" 2024

