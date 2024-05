Prinzessin Tatiana besucht nach Scheidungsankündigung Event!

Nur wenige Tage nach der offiziellen Bekanntgabe ihrer Scheidung wurde Prinzessin Tatiana von Griechenland bei einer öffentlichen Veranstaltung gesichtet: Am 26. April nahm sie an der Zeremonie zur Übergabe der olympischen Flamme in Athen teil. Auf den ersten Blick ist der 43-Jährigen wohl nichts von der aktuellen Situation anzumerken. Obwohl die Trennung von Prinz Nikolaos (54) und der Prinzessin inzwischen öffentlich bekannt ist, erschien sie in Begleitung ihrer angeheirateten Familie – ihre Schwiegermutter war an ihrer Seite. Gemeinsam mit Königin Anne-Marie trat sie elegant und professionell auf.

Herrscht zwischen den beiden Frauen nach wie vor ein vertrautes Verhältnis? Anhand der Bilder lässt sich wohl nicht sagen, ob die Scheidung von Tatiana und Nikolaos etwas an der Beziehung zu ihrer Schwiegermutter geändert hat. Die beiden machten einen entspannten, aber wenig enthusiastischen Eindruck. Bei vielen Trennungen wäre der gemeinsame Auftritt von Schwiegermutter und Schwiegertochter wohl ein ungewöhnliches Bild. Nachdem der griechische Palast die Scheidung von Prinz und Prinzessin verkündet hatte, scheint es aber nicht überraschend, dass die beiden nach wie vor als Familie auftreten. Das Verhältnis des Ex-Paares soll auch nach der Trennung freundschaftlich sein und es wurde seitens des Palastes betont, "wie sehr sie sich gegenseitig schätzen und respektieren und mit welcher Liebe sie all die Jahre miteinander verbunden waren". Es wurde auch kommuniziert, dass die Familie immer an ihrer Seite stehen werde.

Nikolaos und Tatiana hatten sich bereits Anfang der 2000er über den Bruder der ehemaligen Eventplanerin kennengelernt. 2010 gaben sich die beiden schließlich das Jawort. Die vierzehnjährige Ehe des Paares blieb kinderlos. Wie der griechische Palast gegenüber Hello! Greece berichtete, dürfe die in Venezuela geborene Tatiana auch nach der Scheidung weiterhin ihren Titel als Prinzessin tragen.

Aristidis Vafeiadakis/ZUMA Press Wire Prinzessin Tatiana von Griechenland und Königin Anne-Marie im April 2024

Getty Images Prinzessin Tatiana und Prinz Nikolaos bei ihrer Hochzeit 2010

