Vermehrt Wehen: Kommt HealthyMandys Baby etwa schon früher?

Geht es doch schon los? HealthyMandy befindet sich aktuell in den finalen Zügen ihrer Schwangerschaft. Eigentlich hieß es gestern noch, dass der Sohn der Influencerin am 6. Mai per Kaiserschnitt geholt werden soll. Doch könnte sich der Kleine schon jetzt auf den Weg machen? Mandy berichtet ihren Fans in ihrer Instagram-Story nämlich nun: "Hab sei gestern wieder vermehrt Wehen, konnte seit halb vier wegen Unterleibsschmerzen nicht mehr schlafen."

Ihren Mann FitnessOskar warnte Mandy wegen ihrer Wehen schon mal vor – und er freut sich über diese Nachricht total. "Mandy hat angerufen und meinte, es könnte doch schon vorher losgehen", erklärt er auf Social Media. Die werdende Mama wurde heute bereits an einen Wehenschreiber angeschlossen. Sollten die Abstände der Schmerzen immer kürzer werden, könnte es also tatsächlich sein, dass Mandy und ihr Liebster ihren Sohn schon deutlich früher in den Armen halten können.

Zwar hatten die Ärzte der Bloggerin erklärt, wann der Geburtstermin ihres Nachwuchses sein wird, doch vorsichtshalber hatten sie sie direkt in der Klinik behalten. "Die Ärzte haben die Mama auch direkt da behalten, damit der Kleine in Sicherheit ist. Denn er ist jetzt schon ganz wie der Papa, ein kleiner Fußballer und tritt der Mama unten rein", erklärte Oskar auf Social Media dazu.

