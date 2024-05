Darum brachte ihre Hochzeit Céline Dion ins Krankenhaus!

Für Céline Dion (56) wurde ihre Hochzeit mit René Angélil (✝73) zu einem der schmerzhaftesten Tage ihres Lebens. Grund dafür war ihr knapp drei Kilogramm schweres Haarteil, das angeblich mit über 2.000 Swarovski-Kristallen verziert war. In einem Interview mit Vogue erklärt die Sängerin, dass der Kopfschmuck vor der Trauung an ihren Kopf genäht werden musste. Am Morgen nach der Trauung bemerkte Céline eine Beule in der Größe eines Eis auf ihrer Stirn. Kurz darauf sei sie ins Krankenhaus gefahren, wo ihr Ärzte Antibiotika verschrieben, was sie drei Wochen lang einnehmen musste.

Schon bei der Zeremonie habe das Haarteil Céline Probleme bereitet. "Ich beginne [zum Altar] zu laufen und frage mich: 'Werde ich es schaffen? Werde ich es zu meinem zukünftigen Ehemann schaffen?' Aber wie ich schon sagte, ich werde zu dir rennen. Das tat ich. Also die ganze Nacht, alles toll, die Leute glücklich, aber als wir das Diadem abnahmen, hatte ich einen Schnitt, weil der Druck zu groß war", erinnert sich die "My Heart Will Go On"-Interpretin zurück.

Céline und René gaben sich 1994 das Jawort. Die beiden waren bis zu Renés Tod 22 Jahre lang verheiratet. Der Musikproduzent verstarb 2016 an seinem Krebsleiden. Im Laufe ihrer Ehe wurde das Paar Eltern von drei Kindern. Ihr erster Sohn René-Charles kam 2001 auf die Welt. Neun Jahre später durften sich Céline und René über die Zwillingsjungs Nelson und Eddy freuen. Ihre Kinder hält Céline überwiegend aus der Öffentlichkeit heraus. Im vergangenen Monat machte die "The Power Of Love"-Interpretin jedoch eine Ausnahme und teilte ein seltenes Familienfoto.

Getty Images Céline Dion und René Angélil, 2006

Instagram / celinedion Céline Dion mit ihren Söhnen, 2024

