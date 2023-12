Glückliche Mama: Hannah Kerschbaumers Baby ist endlich da!

Hannah Kerschbaumer (31) hat endlich süße Neuigkeiten für ihre Fans! Die ehemalige Kandidatin von Der Bachelor hatte im Sommer bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris ein Baby erwartet. Zuletzt war die Vorfreude dann schon riesig – ebenso wie die Spannung, denn ihr kleiner Sohn wollte sich einfach nicht auf den Weg machen. Doch jetzt hat das Warten endlich ein Ende: Hannahs Baby ist da!

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Brünette am Samstag ein Video, das die winzige Hand ihres Sohnes zeigt. Dazu schreibt sie glücklich: "Ich kann nicht in Worte fassen, was ich empfinde. Während ich das hier schreibe, laufen mir die Tränen runter, vor Glück und Liebe!" Hannah verrät weiter, dass ihr kleiner Schatz am 20. Dezember zur Welt gekommen ist – und Joshua heißt.

Ihre Fans und Freunde sind total begeistert von dieser News und gratulieren in den Kommentaren zur Geburt. Auch aus dem Bachelor-Kosmos melden sich einige Stimmen – darunter Jana-Maria Herz (31) und Denise Hersing (27). Ex-Bachelor Niko Griesert (33) schreibt: "Glückwunsch! Ich freue mich so sehr für euch!"

