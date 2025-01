Hannah Kerschbaumer leidet unter unerfülltem Kinderwunsch

Hannah Kerschbaumer (32) spricht offen über ein schwieriges Thema. Vor wenigen Tagen verkündete die ehemalige Bachelor-Kandidatin, dass sie und ihr Mann Chris sich in diesem Jahr noch ein zweites Kind wünschen. Doch leider blieb diese Hoffnung bisher unerfüllt. "Ich werde nicht schwanger", offenbarte die Influencerin auf Instagram. Da sie und Chris wöchentlich Fragen von ihren Followern erhalten, wann es denn bei ihnen wieder so weit sei, will die Mutter eines kleinen Sohnes nun ehrlich mit dem schwierigen Thema umgehen.

Das fällt der 32-Jährigen allerdings nicht leicht. "Dieses Thema ist sehr emotional für mich und ich hatte Angst, es laut auszusprechen, denn mein Traum ist es, eine große Familie zu haben", erklärte sie. Die Unternehmerin verunsichert das Ausbleiben der Schwangerschaft, da sie bei ihrem Sohn Joshua direkt schwanger wurde. "Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Körper lässt mich im Stich", gestand Hannah auf ihrem Social-Media-Profil. Trotz ihrer Ängste will die Zahnmedizinstudentin transparent über ihre Schwierigkeiten reden und so auch ihren Fans Mut machen: "Falls es dir auch so geht, wollte ich dir nur sagen: 'Du bist damit nicht allein.'"

Hannah wurde Ende 2023 mit der Geburt von Joshua zum ersten Mal Mama und teilt seitdem das Leben ihrer kleinen Familie mit ihren Followern. Sie gab kürzlich bekannt, was in diesem Jahr bei ihr anstehen soll. Neben dem bislang leider unerfüllten Kinderwunsch hat die TV-Bekanntheit noch weitere Pläne für 2025. Ihr Ehemann Chris und sie wollen nämlich endlich ein Eigenheim kaufen, wobei sie bei der Suche bereits mit einigen Rückschlägen zu kämpfen hatten. Außerdem erhofft sich Hannah "weniger Stress im Studium", wie sie in ihrer Social-Media-Story erzählte.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Sohn Joshua, Januar 2025

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und Chris im Dezember 2023

