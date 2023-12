Elf Tage drüber: Hannah Kerschbaumer teilt neues Baby-Update

Noch ist Hannah Kerschbaumers (31) Baby nicht auf dem Weg. Im Sommer dieses Jahres gab die Influencerin bekannt, zum ersten Mal Mama zu werden. Zusammen mit ihrem Partner Chris freut sie sich nun schon seit weit mehr als neun Monaten auf ihren Nachwuchs. Doch der lässt sich offenbar Zeit, denn noch ist die Geburt nicht in Sicht. Mittlerweile ist Hannah schon elf Tage überfällig!

Auf Instagram teilt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihr tägliches Baby-Update. Dabei scheinen die Zeichen noch nicht auf Geburt zu stehen. "Elf Tage über dem Entbindungstermin: Heute lag ich wieder am CTG und wartete verzweifelt auf Wehen", schildert Hannah ihren Fans. Neben ihr habe eine Frau beim Ausblick auf das kommende Jahr verzweifelt geweint und die 31-Jährige dazu veranlasst, ihr eigenes Jahr zu rekapitulieren. Sie zeigt sich positiv und gibt ihren Fans einen Rat mit auf den Weg: "Glaubt an eure Träume, glaubt an euch und seid positiv."

Die andauernde Schwangerschaft wird für Hannah aktuell wohl aber immer schwieriger. In einem Reel berichtet sie ihren Followern: "Selbst auf der Couch fand ich keine Position, die bequem war… und heute bestätigte der Arzt, dass er glaubt, dass es noch zu einer natürlichen Geburt kommen könnte, ohne Einleitung." Dennoch muss sie ab jetzt täglich ins Krankenhaus, um die Vitalwerte ihres Babys kontrollieren zu lassen.

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrem Freund Chris

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer im Juni 2023

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer und ihr Mann Chris im Juni 2023

