Denkt Hannah Kerschbaumer über künstliche Befruchtung nach?

Hannah Kerschbaumer (32) wünscht sich sehnlichst ein zweites Kind. Der Kinderwunsch der ehemaligen Bachelor-Kandidatin blieb bisher jedoch unerfüllt. Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram gibt die Reality-TV-Bekanntheit offen zu, dass sie und ihr Ehemann Chris auch über künstliche Befruchtung nachdenken. "Nach Rücksprache mit Hebamme und Gynäkologin, wenn ein bestimmter Zeitpunkt überschritten wurde, könnte das relevant werden", teilt die Influencerin unumwunden mit.

Mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch geht die 32-Jährige offen um. Allerdings fällt ihr das nicht immer leicht. "Dieses Thema ist sehr emotional für mich, und ich hatte Angst, es laut auszusprechen, denn mein Traum ist es, eine große Familie zu haben", erklärte sie Ende Januar im Netz und gestand ihren Followern: "Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Körper lässt mich im Stich."

Ende 2023 wurde Hannah zum ersten Mal Mutter. Am 20. Dezember erblickte ihr kleiner Sohn Joshua das Licht der Welt. Die schönen Neuigkeiten verkündete die frischgebackene Mama damals auf Instagram. Unter ein Video, das die Hand des Neugeborenen zeigt, schrieb sie: "Ich kann nicht in Worte fassen, was ich empfinde. Während ich das hier schreibe, laufen mir die Tränen runter, vor Glück und Liebe!"

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrer Familie im Mai 2024

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, TV-Bekanntheit

